Материал из Летний лагеря

Пока кратко. Для снятия психологического барьера. Цель игр - быстро растопить напряженность между детьми. Как правило по времени короткие игры. Являются первым шагом в так называемой «ломке льда» в группе, а проще говоря, создании дружеской атмосферы в группе. Теплая и доверительная атмосфера является одним из важных факторов. Они же поэтому назыаются Айсбрейкеры (от англ. to break - ломать, ice - лед, игры-ледоколы) - игра, помогающая участникам лучше узнать и ближе познакомиться друг с другом, снять коммуникативные барьеры в групповом общении, повысить уровень общения в группе.



см. также Игры Миксеры и Игры-разминки, или энерджайзеры

















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