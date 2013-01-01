Игры Ледоколы

Материал из Летний лагеря
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Пока кратко. Для снятия психологического барьера. Цель игр - быстро растопить напряженность между детьми. Как правило по времени короткие игры. Являются первым шагом в так называемой «ломке льда» в группе, а проще говоря, создании дружеской атмосферы в группе. Теплая и доверительная атмосфера является одним из важных факторов. Они же поэтому назыаются Айсбрейкеры (от англ. to break - ломать, ice - лед, игры-ледоколы) - игра, помогающая участникам лучше узнать и ближе познакомиться друг с другом, снять коммуникативные барьеры в групповом общении, повысить уровень общения в группе.


см. также Игры Миксеры и Игры-разминки, или энерджайзеры


  1. Разрастающийся танец
  2. Найди свою пару
  3. Путаница
  4. Мы с тобой похожи тем, что
  5. Первый–Второму
  6. Толкалки
  7. Лавата
  8. Разгоняем паровоз
  9. Колпак
  10. Эхо
  11. Переманивания
  12. Птицы, блохи, пауки
  13. Салки-обнималки
  14. Зеркало
  15. Бурундуки
  16. Салки по трое
  17. Кузнечик
  18. Поджигатель
  19. Телетайп
  20. Койот и кролик
  21. Два паровозика
  22. Фруктовая корзина
  23. Стул сгорел
  24. Поросята и котята
  25. Бабочка-льдышка
  26. Ассоциации
  27. Вопросы на бумажках
  28. Мотогонки
  29. Набор ледоколов 1
  30. Набор ледоколов 2
  31. Набор ледоколов 3
  32. Набор ледоколов 4
  33. Набор ледоколов 5
  34. Набор ледоколов 6
  35. Набор ледоколов 7
  36. Набор ледоколов 8
  37. Набор ледоколов 9
  38. Набор ледоколов 10
  39. Набор ледоколов 11
  40. Набор ледоколов 12
  41. Набор ледоколов 13
  42. Набор ледоколов 14
  43. Набор ледоколов 15
  44. Набор ледоколов 16
  45. Набор ледоколов 17
  46. Набор ледоколов 18
  47. Набор ледоколов 19
  48. Набор ледоколов 20
  49. Набор ледоколов 21
  50. Набор ледоколов 22
  51. Набор ледоколов 23
  52. Набор ледоколов 24
  53. Игра в зверей
  54. У дяди Тотса
  55. Крутая Корова
  56. Тыр–тыр
  57. У нас в отряде
  58. Шире, шире, шире круг
  59. На снятие напряжения
  60. Набор игр-ледоколов на знакомство
  61. Набор игр-ледоколов на знакомство 2
  62. Набор игр-ледоколов на знакомство 3
  63. Набор игр-ледоколов на знакомство 4
  64. Ньеман папарушка
  65. Игры-пятиминутки для малышей
  66. Пора превращений
  67. Марсиане
  68. Умри - замри - воскресни
  69. Отдых с пользой
  70. Живые картины
  71. Театральные сценки-экспромты
  72. Раскрепощение
  73. Игры на установление контакта
  74. Игры на установление контакта 2
  75. Игры на снятие напряжения
  76. Интервьюеры
  77. Игры на досуге
  78. Психогимнастика и упражнения на общение
  79. Игры на внимательность по отношению к друг другу
  80. Игры и упражнения на коммуникацию
  81. Игра "Приветствия"
  82. Игра "Я тоже!"
  83. Игра «Фамильный герб»
  84. Игра «Что в имени тебе моем»
  85. Игра «Третий лишний»
  86. Игры общения
  87. Тренинг «Если с другом вышел в путь»
  88. Таверна "Находка"
  89. Разминки, «ледоколы»




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