Игры Ледоколы
Материал из Летний лагеря
Пока кратко. Для снятия психологического барьера. Цель игр - быстро растопить напряженность между детьми. Как правило по времени короткие игры. Являются первым шагом в так называемой «ломке льда» в группе, а проще говоря, создании дружеской атмосферы в группе. Теплая и доверительная атмосфера является одним из важных факторов. Они же поэтому назыаются Айсбрейкеры (от англ. to break - ломать, ice - лед, игры-ледоколы) - игра, помогающая участникам лучше узнать и ближе познакомиться друг с другом, снять коммуникативные барьеры в групповом общении, повысить уровень общения в группе.
см. также Игры Миксеры и Игры-разминки, или энерджайзеры
- Разрастающийся танец
- Найди свою пару
- Путаница
- Мы с тобой похожи тем, что
- Первый–Второму
- Толкалки
- Лавата
- Разгоняем паровоз
- Колпак
- Эхо
- Переманивания
- Птицы, блохи, пауки
- Салки-обнималки
- Зеркало
- Бурундуки
- Салки по трое
- Кузнечик
- Поджигатель
- Телетайп
- Койот и кролик
- Два паровозика
- Фруктовая корзина
- Стул сгорел
- Поросята и котята
- Бабочка-льдышка
- Ассоциации
- Вопросы на бумажках
- Мотогонки
- Набор ледоколов 1
- Набор ледоколов 2
- Набор ледоколов 3
- Набор ледоколов 4
- Набор ледоколов 5
- Набор ледоколов 6
- Набор ледоколов 7
- Набор ледоколов 8
- Набор ледоколов 9
- Набор ледоколов 10
- Набор ледоколов 11
- Набор ледоколов 12
- Набор ледоколов 13
- Набор ледоколов 14
- Набор ледоколов 15
- Набор ледоколов 16
- Набор ледоколов 17
- Набор ледоколов 18
- Набор ледоколов 19
- Набор ледоколов 20
- Набор ледоколов 21
- Набор ледоколов 22
- Набор ледоколов 23
- Набор ледоколов 24
- Игра в зверей
- У дяди Тотса
- Крутая Корова
- Тыр–тыр
- У нас в отряде
- Шире, шире, шире круг
- На снятие напряжения
- Набор игр-ледоколов на знакомство
- Набор игр-ледоколов на знакомство 2
- Набор игр-ледоколов на знакомство 3
- Набор игр-ледоколов на знакомство 4
- Ньеман папарушка
- Игры-пятиминутки для малышей
- Пора превращений
- Марсиане
- Умри - замри - воскресни
- Отдых с пользой
- Живые картины
- Театральные сценки-экспромты
- Раскрепощение
- Игры на установление контакта
- Игры на установление контакта 2
- Игры на снятие напряжения
- Интервьюеры
- Игры на досуге
- Психогимнастика и упражнения на общение
- Игры на внимательность по отношению к друг другу
- Игры и упражнения на коммуникацию
- Игра "Приветствия"
- Игра "Я тоже!"
- Игра «Фамильный герб»
- Игра «Что в имени тебе моем»
- Игра «Третий лишний»
- Игры общения
- Тренинг «Если с другом вышел в путь»
- Таверна "Находка"
- Разминки, «ледоколы»
Дополнительно